Das Menü steht. Wo aber beschafft man sich einen Foodtruck?

Mittlerweile gibt es einige Anbieter in der Schweiz, noch mehr in Deutschland. In ganz Europa findet man recht viele Firmen, die Foodtrucks verkaufen. Es lohnt sich aber, den Foodtruck in der Nähe zu kaufen beziehungsweise umbauen zu lassen, um bei der Lieferung keine böse Überraschung zu erleben. Die Wahl der mobilen Küche ist ebenso wichtig wie das Essen, denn damit schafft man im Idealfall einen schnellen Wiedererkennungswert.