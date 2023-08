Altstadt

Biel hat eine Altstadt. Eine schöne, mit Brunnen und Türmen, mit Kopfsteinpflastergassen und Lauben, mit Beizen und Lädeli und mit Wohnungen, die noch bezahlbar sind. Vor zehn, fünfzehn Jahren allerdings war die Vieille Ville ein verwaister Ort. Die Suchtkranken, die im Drop-in verkehrten, das in einer der Gassen domiziliert war, schreckten die Leute ab. Kaum jemand mochte mehr in die Altstadt kommen, weder zum Einkaufen noch zum Flanieren. Kaum eine sass mehr unter der mächtigen Kastanie in der Obergasse und lauschte der Musik, die manchmal an warmen Tagen aus einem der offenen Fenster klang.

«Die Situation besserte sich vor rund zehn Jahren, als das Drop-in wegzog», sagt Reto Bloesch. Der Texter und Eventmanager, der länger in der Altstadt lebte, sah Gewerbetreibende wieder herziehen und Läden eröffnen. Um den Aufschwung anzukurbeln, lancierte er 2016 mit zwei Kollegen den First Friday, «alles bénévole», sagt er. Die Hoffnung, die mit dem Anlass verknüpft ist: dass die Leute, die jeden ersten Freitag im Monat zum Feiern kommen, in den Tagen darauf zum Einkaufen wiederkehren.

Zwölfmal im Jahr strömt presque tout Bienne zusammen mit Hergereisten in die Altstadt. Die Läden und Lädeli, die Galerien und Brockenhäuser, die Goldschmiede-Ateliers, das Repaircafé, das Musikhaus und der Vintage-Shop sind bis spätabends geöffnet. Bands spielen Jazz und Rock, und in allen Gassen schöpfen unermüdlich Arbeitende Speisen aus unterschiedlichsten Ländern auf Teller oder in Pitabrote. Bloesch ist glücklich. «Es macht Freude, die Altstadt wieder so lebendig zu sehen.» Angst, dass sie gentrifiziert wird und die Mieten in die Höhe schiessen, hat er nicht. «Das wird hier nicht passieren. Das ist Biel!»