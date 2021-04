Gibt es Parallelen zum Fall Piz Cengalo?

Es gibt wichtige Unterschiede. So geschah der Unfall in der Taubenlochschlucht nicht auf einem Bergwanderweg, sondern an einem Rastplatz auf einem gelb markierten Wanderweg mit Spazierwegcharakter. Am Piz Cengalo wurde die Gemeinde durch Fachleute beraten. Das Risiko wurde also eingeschätzt, im Gegensatz zur Taubenlochschlucht. Offen ist jedoch die Frage, ob die Einschätzung der Fachleute einer Überprüfung standhält. Ob also eine akute, unmittelbare Gefährdung der Wandernden mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen und auf eine Sperrung des Wegs verzichtet werden konnte. Das muss man gerichtlich vertieft anschauen.