DIE FANTASIE

Der Mensch, das Bewusstseinstier, braucht bekanntlich Geschichten, um dem Elend des Lebens einen Sinn abzuringen. Im Sport, in der Politik und ganz sicher in der Wirtschaft lässt sich in der jüngeren Vergangenheit eine Zunahme von «Narrativen» beobachten. Von «Geschichten» also, die sich mal am einen oder anderen «Framing» bedienen. Wir leben, so könnte man das auch beschreiben, in einem fortdauernden Wettbewerb der Ideen – und Wrestling ist in dieser Disziplin ziemlich herausragend. Und in diesem Sinne also ein erstaunlich zeitgeistiger Sport.