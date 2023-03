Das Einsiedler Kloster setzt auf Walnusstinte. Die Frauen schnappen sich ein Fässchen, den Federkiel, ein Tuch für Kleckse. Ein Alphabet in einer römischen Schrift, an dem sie sich orientieren sollen. «Feder tunken, abstreifen, ausprobieren. Immer ziehen, nie stossen», weist Rita Kälin an. Die meisten versuchen sich am eigenen Namen. Ausser Céline, die schreibt «Anna». «Das ist einfacher», sagt die Elfjährige, die ihre Mutter begleitet. Sie habe schon Erfahrung mit Handlettering und werde zu Hause unterrichtet.