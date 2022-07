Vor dem Klosterplatz zieht ein schwitzender Pilger die schweren Schuhe aus und macht ein Selfie. Ein schwarzer Car fährt vor, Touristen taumeln zu den Arkaden. Zu Kerzen, Karten, Kruzifixen. Es läuten die Glocken, es brutzeln die Bratwürste.



Das Einsiedler Kloster ist der grösste Schweizer Wallfahrtsort, ein wichtiger Stopp am Jakobsweg, ein Mekka für Katholische. Rund eine Million Menschen zieht es jährlich an. «Aus touristischer Perspektive hat es einen ähnlichen Stellenwert wie das Matterhorn in Zermatt oder der Eiffelturm in Paris», heisst es beim Tourismusverband.



Es gibt aber auch ein Einsiedeln jenseits des Klosters. Und da prallen zwei Welten aufeinander: Tradition und Moderne. Keine 100 Meter vom Bahnhof entfernt hängt Jesus am Kreuz, gleich gegenüber gibts Tattoos und Piercings. Die Hauptstrasse hoch prangt ein Heiliger an der Hauswand – zwischen Fast Fashion, «New China» und «Kebab-Hüsli». Auf den Strassen ist die Religion noch stark präsent. Aber wie sieht es in den Köpfen aus?