Er möchte nun öfters wandern gehen, an Kursen und Ausflügen teilnehmen. «I want to be involved and want to be independent – ich möchte Teil der Gesellschaft und unabhängig sein», sagt der gebürtige Tamile, der vor vier Jahren mit seiner Familie in die Schweiz kam. Letztes Jahr ging er auf seine erste Wanderung. Er war nervös: Würde er es schaffen? Danach wusste er: Die Antwort lautet ja! Und das «I can’t do this – ich kann das nicht», das sich seit der Erblindung in seinem Kopf festgesetzt hatte, wandelte sich zum neuen Lebensmotto «I can do anything – ich kann alles tun».