Was ich dir in diesen E-Mails erzählen werde, habe ich erstens als Beraterin beim Beobachter gelernt. Zweitens aus der Serie «Die Abrechnung», die ich beim Beobachter mache und in der Menschen ihre Budgets offenlegen. Drittens in Gesprächen mit Leuten, die sich wirklich auskennen bei dem Thema.