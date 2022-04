Wo erhalten Personen mit einer Behinderung Hilfe?

Grundsätzlich sind die Behörden für die Organisation der spezifischen Unterstützung zuständig. Die Mitarbeitenden dort klären die individuellen Bedürfnisse ab und können die benötigte Hilfe organisieren. Aufgrund der derzeit hohen Auslastung kann es aber passieren, dass nicht alle schnell genug die passende Hilfe erhalten. In solchen Fällen können Sie sich zusätzlich bei nichtstaatlichen Behindertenorganisationen melden. Pro Infirmis beispielsweise unterstützt in der aktuellen Krise auch Flüchtlinge mit Behinderungen und hat in der ganzen Schweiz Beratungsstellen. Der Verein arbeitet unabhängig.

Unterstützungsanfragen für alle Behinderungsarten (etwa benötigte Hilfsmittel, Betreuung) können Sie an die spezielle E-Mail-Adresse von Pro Infirmis richten: ukraine@proinfirmis.ch.

Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung können sich in der Deutschschweiz bei den Beratungsstellen für Schwerhörige und Gehörlose BFSUG (ukraine@bfsug.ch) oder beim Schweizerischen Gehörlosenbund (Deutschschweiz unter info-d@sgb-fss.ch) melden. Personen in der Westschweiz können sich an info-f@sgb-fss.ch wenden, im Tessin an info-i@sgb-fss.ch.

Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung können sich beim Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband melden: philippe.gerber@sbv-fsa.ch.

Bei Fragen zu Schule und Bildung in Kombination mit einer Sehbehinderung bei Kindern und Jugendlichen hat der Verein SZBLIND eine separate E-Mail-Adresse eingerichtet: bildung@szblind.ch.