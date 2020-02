An der Primarschule Ahorn in Zürich Schwamendingen wird drei Mal pro Woche 20 Minuten so Lesen geübt. Jedes Jahr über drei Monate, von der zweiten bis in die sechste Klasse. Schulleiterin Gabriella Zürcher sagt: «Ich bin überzeugt: Würde man das in allen Schulen so machen, gäbe es signifikant weniger Kinder, die schwach im Lesen sind.»