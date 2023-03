Rektorin Patrizia Hasler wird öffentlich vorgeworfen, einen autoritären Führungsstil zu pflegen, Mitspracherechte der Lehrpersonen zu verletzen und einem Sportlehrer ungerechtfertigt gekündigt zu haben. In einem Artikel des «Tages-Anzeigers» ist die Rede von einem «Klima der Angst und des Misstrauens» innerhalb der Technischen Berufsschule Zürich (TBZ), der grössten Berufsschule im Kanton. Die Zeitung bezieht sich dabei auf «übereinstimmende Aussagen aus der Lehrerschaft».



Kritisiert wird Hasler auch von der Gewerkschaft, dem Zürcher Verband der Lehrkräfte in der Berufsbildung (ZLB). Allen voran von deren Präsidenten, Konrad Kuoni. Im Artikel sagte er: «Das Klima ist so vergiftet, dass sich an der TBZ kaum mehr jemand offen kritisch äussert.»



Recherchen des Beobachters zeigen nun: Das ist nur die halbe Wahrheit. Es ist die Bildungsdirektion, die ihre Aufsicht nicht wahrnimmt.