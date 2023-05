Die «Aargauer Zeitung» nennt Wolter «den heimlichen Schweizer Bildungsminister». Kein anderer Bildungsexperte ist in Verwaltung und Politik so gut vernetzt, keiner so oft in den Medien wie der eloquente, stets wie aus dem Ei gepellte Anzug- und Krawattenträger. «Er erklärt, was an den Schulen gut läuft – und was nicht. Er empfängt Staatschefs, Minister, ja sogar Könige und erklärt ihnen die Berufsbildung.»