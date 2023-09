Eltern nicht mehr in Firma involviert

Der Film hat grosse Wellen geworfen, weil auch der Gründer der Schule, der Schweizer Chocolatier Jürg Läderach, beschuldigt wird, Kinder geschlagen zu haben. Gegenüber SRF stritt Läderach dies vehement ab. Sein Sohn Johannes Läderach, der gegenwärtige Chef der Schokoladenfabrik, ging in einem Interview in der «Sonntagszeitung» auf Distanz zu seinem Vater. Er hat 2018 die Firmenleitung übernommen. Seine Eltern seien in keiner Weise mehr in die Firma involviert, betonte er.