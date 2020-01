«Die Schweizer haben keine Ahnung, was ihre Botschaften im Ausland tun», sagt ein Antragsteller aus dem Balkan. Er wollte mit Frau und Tochter Ferien in Zürich verbringen. Im Sommer. Die Beamtin stellte viele Fragen, kassierte die Gebühren – und gab ein Visum für den Herbst. Dann aber sass die Tochter in der Schule. Er habe der Botschaft zu wenig Zeit für die Behandlung des Visums gegeben, so die Beamtin – obwohl sie die Reisedaten von Anfang an kannte.