Zwei Tage vor dem Bergsturz donnerten am Piz Cengalo rund 150'000 Kubikmeter Fels in die Tiefe. Das AWN entwarnte aber. Der Felssturz sei nicht an der gefährdeten Nordost-, sondern an der benachbarten Nordwestflanke passiert und deshalb kein Vorbote. Ob diese Einschätzung richtig war, muss nun das unabhängige Gutachten klären.