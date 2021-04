Aus dem Schweinestall stieg Rauch auf. Der Nachbar rannte hin, schlug die Scheiben ein und versuchte, möglichst viele Tiere aus dem brennenden Gebäude hinauszutreiben. Wenig später eilten der Stallbesitzer und weitere Anwohner dazu. Doch für 150 Ferkel kam jede Hilfe zu spät: Sie standen auf einem Kunststoffboden, der unter ihren Füssen wegschmolz. Die Tiere ertranken in der Jauche, die in Gräben darunter gesammelt wurde. So geschehen am 1. Februar in Rothenhausen TG.