Die erhobenen Daten, etwa von den Grünen Schweiz, wurden laut «Republik» gar in sicherheitsrelevanten Datenbanken abgelegt – was nur rechtens wäre, wenn die politische Tätigkeit als Deckmantel für Terrorismus diente 2020 hielt die Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte in ihrem damaligen Bericht über den NDB fest, dass «die Mehrheit der Zeitungsartikel und Meldungen von Nachrichtenagenturen sowie die Texte von Internetseiten, welche beim Nachrichtendienst ediert wurden, vom Dienst weder hätten beschafft noch bearbeitet werden dürfen».