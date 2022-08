Rolf Frey zweifelt am System. «Gespendete Windeln, die nicht das Portemonnaie einer jungen, geflüchteten Mutter aus der Ukraine entlasten, sondern stattdessen das Portemonnaie von Gemeinde und Kanton? Das kann doch nicht sein.»



Frey ist Teil eines Lehrerkollektivs, das im Rahmen eines Projekts der evangelischen Kirche Meisterschwanden Deutschunterricht für ukrainische Geflüchtete anbietet. So habe man in den letzten Monaten auch mehr über die Sorgen der Geflüchteten erfahren. Das knappe Budget von Geflüchteten sei eine davon. Deshalb die Aktionspackung Windeln für eine junge Mutter mit Geldsorgen.