Das Konzept kommt an, BeReal ist nach TikTok die am meisten wachsende App des Jahres. Die Zahl der Nutzenden ist in den letzten eineinhalb Jahren von 10’000 auf über 15 Millionen gewachsen. Die App birgt aber auch Risiken. Darauf müssen Sie achten, wenn Sie jetzt auf den Trend aufspringen wollen.