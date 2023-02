Aktuell warnt die Kantonspolizei Zürich vor falschen Bombendrohungen, die per E-Mail versandt werden. Cyberkriminelle würden in Erpresser-Mails behaupten, dass in der Firma eine Bombe platziert wurde. Dabei handelt es sich aber um einen Bluff, wie die Kapo auf ihrer Warnwebsite schreibt.