Beliebte Betrüger-Masche «Phishing»

«Phishing» setzt sich aus den englischen Wörtern «Password», «Harvesting» und «Fishing» zusammen. Betrüger versuchen mit Phishing, an vertrauliche Daten Datenschutz im Internet So schützen Sie Ihre Daten vor Google & Co. zu gelangen. Denn wer die Nummer anruft, landet nicht bei Paypal, sondern bei den Betrügern. Die versuchen dann, im Gespräch Paypal-Zugangsdaten von den Opfern zu bekommen.