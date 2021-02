Nun also soll neue Bewegung in die Sache kommen. So schreibt das Bafu in seinem Bericht, mit den vorgesehenen Abklärungen könne die nötige Transparenz «bezüglich der tatsächlich zu erwartenden Exposition der Bevölkerung» durch die neuen so genannt adaptiven Antennen geschaffen werden. Sie gehe davon aus, «dass die Blockade in diesem Thema nun gelöst werden kann», sagte Bundesrätin Sommaruga.