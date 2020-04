Am aufreibendsten bei Videokonferenzen sind Mängel in der Sprachübertragung. Man kann sich fast darauf verlassen: Im entscheidenden Moment kommt es zu einem akustischen Aussetzer. So müssen alle ständig nachfragen, korrigieren, Missverständnisse ausräumen. Und immer wieder ist unklar, ob die Kollegin schon fertig gesprochen hat oder nur Luft holt: Mini-Zeitverzögerungen führen dazu, dass man einander unweigerlich ins Wort fällt. Für Teams, bei denen das bereits in normalen Sitzungen Standard ist, wird das zur Nervenprobe.