Wer hinter der aktuellen Betrugswelle steht, ist nicht klar. Als Absender geben die Akteure oft Telefonnummern aus Nordamerika an. Doch Spuren führen auch nach Westafrika. Von hier aus lancieren Betrüger schon seit Jahren Online-Gaunereien in verschiedensten Varianten (Vorschussbetrug, Lovescam, Fake-Kredite etc).