Doch zurück zum Anfang. Am Black Friday bestellt Maria Fröhlich* (Name geändert) beim Online-Händler Digitec ein neues iPhone. Bald stellt sie ernüchtert fest: Etwas stimmt mit dem Akku nicht. Nach längerem Hin und Her mit dem Kundenservice schickt Digitec ein Ersatzgerät. Doch das aufbereitete iPhone funktioniert noch schlechter. Sie reklamiert und erhält ein neues iPhone. Das Ersatzgerät solle sie zurückgeben, so die Anweisung. Zurücksetzen müsse sie es nicht.