Die befragten Versicherungen unterstreichen, dass ihre Kunden mit Ermittlungsbehörden und dem NCSC zusammenarbeiten müssten, um eine allfällige Lösegeldentschädigung zu erhalten. Ausserdem gehen sie weit auf Distanz zu den Ransomware-Gangs und tätigen selber keine Überweisungen an die Täter. Etwas verklausulierter heisst es in einem Prospekt: «Wir bezahlen nur in Schweizer Franken.» An dieser Währung sind Erpresser kaum interessiert, sie würde Spuren hinterlassen. Der Deal geht jedoch anders: Der Kunde wickelt die Kryptozahlung ab, die Versicherung bezahlt den entstandenen Schaden in Franken.