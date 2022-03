Sünde 3 – Sie beleidigen Bundesrat Berset aufgrund der Corona-Massnahmen als «kriminellen Volksverräter»

Das gilt: Es ist grundsätzlich strafbar, andere in ihrer Ehre zu verletzen – also in ihrem Ruf, ein achtenswerter, ehrbarer Mensch zu sein. «Politikerinnen und Politiker müssen sich etwas mehr gefallen lassen», so der Zürcher Datenrechts-Anwalt Martin Steiger, «aber nicht alles». Ehrverletzende Aussagen verletzen grundsätzlich die Persönlichkeit.

Die Folgen: Alain Berset könnte innert drei Monaten Strafantrag wegen Ehrverletzung stellen oder zivilrechtlich klagen. Ob ein Bundesrat das tut, ist allerdings fraglich. Denn auch mit anwaltlicher Vertretung dürften die Verfahren viel Zeitaufwand bedeuten.