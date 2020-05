Die Meldungen beim Beobachter-Beratungszentrum häufen sich – und lauten immer gleich. Theo S.* beispielsweise erhielt eine Rechnung über 92 Franken für Einkäufe, die er angeblich im Februar bei Amazon getätigt hatte. Doch in dieser Zeit hatte er beim Internetgrosshändler gar nichts bestellt. Zudem hatte er bisher immer via Paypal und nicht per Rechnung bezahlt.