Müdigkeit spielt bei etwa 10 Prozent der schweren Unfälle eine Rolle. Bei einer Befragung in 19 europäischen Ländern gaben 17 Prozent der Teilnehmer an, dass sie in den letzten zwei Jahren mindestens einmal am Steuer eingenickt sind. Müdigkeit habe in den frühen Morgenstunden einen hohen Anteil am Unfallgeschehen, sagt Mara Zenhäusern von der Beratungsstelle für Unfallverhütung. «Die meisten Müdigkeitsunfälle ereignen sich aber bei Tageslicht.»