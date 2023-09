Das Vegi-Rating

Der Beobachter hat das Angebot des Food-Delivery-Diensts Just Eat unter die Lupe genommen. Zu diesem Zweck wurden die Speisekarten von 1542 Restaurants in zwölf Schweizer Städten maschinell eingelesen. Die Auswertung der Daten zeichnet ein durchzogenes Bild über das Angebot an vegetarischen und veganen Gerichten.

Ausschlaggebend für das Rating der Restaurants ist der Anteil der Gerichte auf der Speisekarte, die vegetarisch oder vegan sind oder in vegetarischer beziehungsweise veganer Variante bestellt werden können. Massgeblich sind die Speisen, die als Vorspeise oder als Hauptgang klassifiziert wurden (ohne Beilagen und Desserts).

Das Rating stellt eine Näherung dar. Restaurants, bei denen die Speisen mit der Funktion «Wahl aus» individuell zusammengestellt werden können, weisen aufgrund der Zählweise einen höheren Vegi-Anteil auf als Restaurants, die für jede Speisevariante (beispielsweise Curry mit Rind, mit Poulet, mit Crevetten oder mit Tofu) einen separaten Eintrag erfasst haben.

Abgebildet ist der Datenstand im Juli 2023. Änderungen, die seither erfolgt sind, werden nicht berücksichtigt.