An der Umfrage nahmen 1282 Erwachsene aus allen Landesteilen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren teil. 30 Prozent gaben an, in den letzten sieben Tagen ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben. Zwei Drittel davon konsumierten Vitamin- und/oder Mineralstoffpräparate, knapp 10 Prozent Omega-3-Fettsäuren. Fast gleich viele Personen greifen auf Pflanzen- oder Algenextrakte (9 Prozent) oder auf Präparate mit Proteinen und Aminosäuren (7,7 Prozent) zurück. Nur 3 Prozent der Befragten gaben an, Probiotika (Bakterien, Hefe) einzunehmen.