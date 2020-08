Auch für die Umwelt verspricht das Start-up nur Vorteile. Die Nachfrage nach Fisch steige. Mit zellbasiertem Fisch könne man optimal auf die sich verändernde Nachfrage reagieren, so Cooperhouse. Wichtig zudem: Die Fischbestände in den Ozeanen könnten sich so von der jahrzehntelangen Überfischung erholen.

Blue Nalu will mit dem ersten zellbasierten Fisch im zweiten Halbjahr 2021 starten – mit kleinem Volumen, begrenzt auf den US-Markt. Das gehe aber nur, wenn bis dahin das regulatorische Umfeld geschaffen sei. Etwa Zulassungen geklärt seien. Bis in einer ersten Fabrik grosse Mengen produziert werden können, dauert es aber. Cooperhouse rechnet damit, dass seine Firma im Jahr 2025 so weit sein wird.

Text: Caroline Freigang