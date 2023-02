Muss das Insektenpulver deklariert werden?

Ja. Und zwar in der EU und in der Schweiz. Wenn Insektenpulver verwendet wird, müssen sowohl der lateinische als auch der deutsche Name auf der Verpackung vermerkt sein. Es muss Folgendes in den Zutaten stehen: «Teilweise entfettetes Pulver aus Acheta domesticus (Hausgrille).» Wer kein Insektenpulver zu sich nehmen will, muss also die Zutatenliste auf der Verpackung genau lesen.