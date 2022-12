Die Frage lautet jetzt natürlich, wer so was denn überhaupt essen will. Normalerweise Fussballer, klar. Vom Ex-Bayern-Star Franck Ribéry weiss man, dass er sein Steak gern vergoldet in Dubai geniesst. Doch da derzeit viele superreiche Kicker in Katar weilen, beisst hierzulande wohl kaum jemand an. Das war auch nicht die Absicht der Erfinder.