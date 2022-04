Wie schätzen Sie die Fortschritte im Kampf gegen Foodwaste in der Schweiz ein?

Es passiert viel, aber die Bemühungen scheinen nicht wirklich systematisch. Es gibt viele Initiativen und Firmen, die an innovativen Lösungen tüfteln. Aber sie sind nicht miteinander verknüpft. So fing es auch in den Niederlanden an. Und so bewegt sich im Endeffekt wenig. Man müsste die verschiedenen Akteure über eine Plattform verbinden. Angebot und Nachfrage müssen besser abgestimmt werden.