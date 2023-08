Schon letztes Jahr sind die Gurken den Bauern über den Kopf gewachsen. Ihr Volumen kann sich in nur 24 Stunden verdreifachen. Nach jeder Tropennacht, wenn die Temperatur also nicht unter 20 Grad fällt, müsse man alle Felder abgehen und komme nicht mehr nach, sagte ein Gurkenbauer. Die Abnehmerfirma Hugo Reitzel arbeitete mit der App «Too good to go» zusammen, um die zu grossen Exemplare unters Volk zu bringen – auch dieses Jahr.