Ähnlich wie in der ganzen Schweiz servieren auch in Thun die Restaurants vorwiegend Fleisch und Fisch. Zählt man nur die Hauptspeisen (ohne Vorspeisen, Beilagen und Desserts) aus, so eignen sich nur gut ein Viertel der Gerichte für Vegetarierinnen und lediglich ein Zehntel für Veganer.