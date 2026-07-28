Keine Angst vor populären Vornamen

In den vergangenen Jahrzehnten fanden immer mehr Vornamen aus anderen Kulturen den Weg in die Schweizer Namenslandschaft. «Japanische Namen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, weil sie im deutschen Sprachraum oft einfach auszusprechen sind», sagt Horka. «Generell sind junge Eltern heute weniger zurückhaltend, wenn es um Namen mit ungewohntem Klang geht. In unserer multikulturellen Gesellschaft ist es selbstverständlich geworden, sich Zeit zu nehmen, um die korrekte Aussprache eines Namens zu erlernen. Dies ist nicht nur eine Frage der Korrektheit, sondern auch der Wertschätzung.»