Die nationalrätliche Kommission für Rechtsfragen hat im Herbst 2023 einen Gesetzesentwurf verabschiedet, wonach der Doppelname nach der Heirat wieder möglich sein soll. Demnach sollen inskünftig beide Eheleute einen amtlichen Doppelnamen führen können. Dieser kann auf zwei Arten gebildet werden:

Entweder kann jede Person ihren eigenen bisherigen Namen dem bisherigen Namen des Ehepartners respektive der Ehepartnerin voranstellen.

Oder aber die Eheleute wählen einen Ledignamen als gemeinsamen Familiennamen und hängen diesem den bisherigen Namen des Ehegatten respektive der Ehegattin, dessen bzw. deren Name nicht als Familienname gewählt wurde, an.

Zudem soll der sogenannte Allianzname offizialisiert werden. Bei diesem wird dem eigenen Namen der Name des Ehegatten bzw. der Ehegattin oder dem gemeinsamen Familiennamen der Name des Ehegatten bzw. der Ehegattin, dessen bzw. deren Name nicht als Familienname gewählt wurde, mittels Bindestrich angehängt. Schliesslich sollen künftig auch Kinder einen Doppelnamen tragen dürfen, der sich aus den Namen der Eltern zusammensetzt. Der Nationalrat wird die Revision voraussichtlich im Frühling 2024 behandeln. Anschliessend muss ihr auch der Ständerat noch zustimmen. Erst dann kann das neue Gesetz – wohl frühestens anfangs 2025 – in Kraft treten.