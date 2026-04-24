Erst tauchen sie ab, dann schiessen sie gegen Lehrer
Sie glänzen durch Abwesenheit, ignorieren Mails und erscheinen nie am Elternabend. Doch droht dem Nachwuchs das Sitzenbleiben, tauchen U-Boot-Eltern plötzlich mit schweren Geschützen auf.
Veröffentlicht am 24. April 2026 - 13:30 Uhr
Ihr kennt bereits die Rasenmäher-Eltern, die – bildlich gesprochen – alles wegmähen, das sich ihren Kindern in den Weg stellt und damit versuchen, die Kleinen auf Teufel komm raus vor sämtlichen Rückschlägen, Misserfolgen und Auseinandersetzungen zu bewahren? Und auch die Helikopter-Eltern sind euch ein Begriff? Sie kreisen quasi ständig über den Köpfen ihrer Kinder und versuchen, deren Leben bis ins letzte Detail zu kontrollieren und wollen über alles Bescheid wissen. Das alles aus purer Angst, dem Nachwuchs könnte etwas zustossen.
Das Gegenteil von Helikopter-Eltern
Nun wird immer öfter über einen weiteren Erziehungsstil gesprochen. Und der ist so ziemlich genau das Gegenteil von demjenigen der Helikopter-Eltern. U-Boot-Eltern halten sich in der Regel weitgehend zurück. Sie erscheinen kaum bei Aufführungen oder Elternabenden, ignorieren gerne die Kontaktversuche der Lehrpersonen, wenn sie über Probleme sprechen möchten oder tun diese als Lappalien ab. Erst, wenn dem Kind Konsequenzen drohen, werden sie aktiv. Und zwar nicht zu knapp: Dann werden die schweren Geschütze aufgefahren – zum Beispiel wegen einer gefährdeten Versetzung in die nächste Klasse ein Anwalt eingeschaltet.
Verantwortung wird auf die Lehrpersonen abgeschoben
U-Boot-Eltern begeben sich also lange auf Tauchstation und verschliessen die Augen vor Unangenehmem, nur um dann, wenn es mit dem Ignorieren nicht mehr klappt, die Verantwortung und Schuld an der (vermeintlichen) Misere auf Dritte abzuschieben.
Dieser Erziehungsstil ist nicht nur für Lehrpersonen besonders mühsam, sondern hat auch zur Folge, dass Kinder nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst aus einer ungünstigen Lage hinauszumanövrieren, geschweige denn, noch rechtzeitig das Ruder rumzureissen und das Verhalten zu ändern.
Experten sind sich einig: Für Kinder wäre es viel wichtiger, dass sie von Anfang an von ihren Eltern unterstützt werden und diese ihnen bei schulischen Belangen zur Seite stehen, bevor ernsthafte Probleme auftreten.