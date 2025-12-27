Wie risikobehaftet ein Spielzeug sei, hänge sowohl von der Art der gesammelten Daten als auch vom Speicherort ab, sagt Bernhard Hug. Bei einem unsicheren Datenverkehr bestehe die Gefahr, dass die Daten von Dritten abgefangen würden. «Besonders heikel sind Spielzeuge mit einer Kamera, die direkt aus dem Kinderzimmer Bildmaterial senden.» Die Expertin empfiehlt Eltern, grundsätzlich kein solches Spielzeug zu kaufen und alle Datenwege als Risiko zu betrachten. «Im schlimmsten Fall lässt man Kriminelle direkt ins Kinderzimmer.» Ausserdem verletzte man damit die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte des Kindes.