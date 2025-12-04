Christina Hänni (35) zeigt auf Instagram, wie sie es mit dem Spielzeug für ihre einjährige Tochter hält: Es gibt eine wöchentliche Rotation. Das schützt vor Reizüberflutung und sorgt dafür, dass auch ältere Spielsachen immer wieder spannend sind. Klar kommt so einiges zusammen – was bei manchen Followerinnen für Kritik sorgt. Dabei liegt es total im Ermessen der Eltern, wie viel Spielzeug sie für zu viel halten. Oder eben nicht. Manche Dinge, die man in Kinderzimmern findet, sind allerdings ganz objektiv gesehen wirklich überflüssig, nervig oder gefährlich. Höchste Zeit also, ein wenig auszumisten: Diese sieben Spielsachen wird bestimmt niemand vermissen – weil kein Kind sie braucht.