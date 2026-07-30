Es sollte ein gemütlicher Familientag werden. Eine Grossmutter besucht ihre Tochter für ein gemeinsames Mittagessen. Sie parkiert den Wagen, bringt den Enkel ins Haus und stellt sich sogleich an den Herd. Was sich danach in der Küche abspielt, lässt sich nur vermuten: Das Essen brutzelt, die Frauen sind ins Gespräch vertieft.