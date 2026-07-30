Hund im heissen Auto vergessen – das sind die Konsequenzen
Wenn ein Hund in einem überhitzten Auto warten muss, kann das für ihn böse enden. Der Beobachter erklärt, was seinem Herrchen blüht – und ob eine Passantin kurzerhand die Autoscheibe einschlagen darf.
Es sollte ein gemütlicher Familientag werden. Eine Grossmutter besucht ihre Tochter für ein gemeinsames Mittagessen. Sie parkiert den Wagen, bringt den Enkel ins Haus und stellt sich sogleich an den Herd. Was sich danach in der Küche abspielt, lässt sich nur vermuten: Das Essen brutzelt, die Frauen sind ins Gespräch vertieft.
Doch während drinnen die Zeit verfliegt, steht draussen auf dem Parkplatz das Auto in der prallen Mittagssonne. Darin: der Hund der Familie. Vergessen im glühenden Blechgehäuse. An jenem Spätsommertag im September steigen die Temperaturen mittags nochmals auf 30,9 Grad. Nach zweieinhalb Stunden ist das Tier tot. Es stirbt an einem Kreislaufkollaps.