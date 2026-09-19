Das englische Wort «Brainrot» bedeutet das, wonach es klingt: ein Gehirn, das vor sich hinrottet. Es beschreibt einen Zustand geistiger Erschöpfung durch exzessiven Konsum stupider Online-Inhalte. Oder in Elternsprache: die komplette Verblödung durch zu viel Insta, Youtube oder Tiktok.
Klar, dass der Begriff schon längst selbst zum Internet-Meme mutiert ist und inzwischen für ein eigenes Subgenre steht: Brainrot-Videos. Das sind mit KI erstellte, extrem schnelle und extrem absurde Kurzvideos mit schrillem Inhalt. Sie perfektionieren das, was den Tech-Unternehmen als Kerngeschäft dient. Sie fesseln an den Bildschirm, wie auch eine Beobachter-Strassenumfrage ergab. Egal, wie sinnlos das Gezeigte ist.
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