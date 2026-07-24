Schweizer Parteien gegen Verbot

Auch in der Schweiz treibt das Thema die Menschen um. Laut einer Sotomo-Umfrage sind vier von fünf Stimmberechtigten für ein Social-Media-Verbot für junge Menschen unter 16 Jahren. Eine repräsentative Umfrage von Tamedia kommt zu einem fast gleich lautenden Ergebnis. Politisch hat das Anliegen aber einen schweren Stand. In der Schweiz sind die Parteien klar gegen ein generelles Verbot.