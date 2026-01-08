Dürfen wir uns einmischen, wenn junge Primarschüler unser Kind mobben?

Mobbing ist eine Form von Gewalt und kann schwerwiegende Folgen für die psychische Gesundheit haben. Deshalb ist es wichtig, zu handeln. Haben Eltern das Gefühl, dass ihr Kind gemobbt wird, sollten sie dies behutsam ansprechen. Am besten ist, dem Kind zu spiegeln, wie man es wahrnimmt. Viele gemobbte Kinder sprechen nicht über Mobbing, etwa aus Angst oder Scham. Eltern sollten ihre Kinder schützen, ohne über deren Köpfe hinweg zu entscheiden, denn das kann das Vertrauen beeinträchtigen. Gemobbte Kinder und Jugendliche sollten in Entscheidungen einbezogen werden, damit sie sich handlungsfähig fühlen. Eltern können ihrem Kind vermitteln, dass sie da sind und helfen wollen. Keinesfalls sollten Eltern im Alleingang handeln und die mobbende Person oder deren Eltern direkt konfrontieren. Am besten ist es, sich an eine erwachsene Person zu wenden, welche die Kinder begleitet, wie z.Bsp. ein Trainer, eine Trainerin, oder an eine Lehrperson. Gemeinsam können Lösungen gesucht und alle involvierten Kinder abgeholt werden.