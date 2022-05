Kanton Zürich will Recht auf Sterbehilfe in öffentlich finanzierten Heimen

Das Zürcher Kantonsparlament hat am Montag entschieden, dass öffentlich finanzierte Heime ihren Bewohnerinnen und Bewohnern den Anspruch auf Sterbehilfe gewähren müssen. Der Entscheid fiel nach einer emotionalen Debatte mit 92 zu 76 Stimmen.



Für das Recht auf Sterbehilfe in Heimen stimmte vor allem die Linke, die FDP war gespalten und die SVP dagegen. Die SVP kündigte ein Referendum gegen die neue Bestimmung an, so dass es vermutlich im Jahr 2023 zu einer Volksabstimmung kommen wird.



Bereits jetzt erlauben laut einer Umfrage des Heimverbandes Curaviva ungefähr drei Viertel der Heime im Kanton Zürich die Sterbehilfe. Vor allem Heime in ländlichen Regionen oder solche mit einer religiösen Trägerschaft hingegen oft nicht.