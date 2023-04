Wann entdecken Kinder Witze?

Interessant werden Bücher oder CDs mit Witzen im Vorschulalter, mit fünf oder sechs Jahren. Kinder schnappen auch von Gleichaltrigen Witze auf und beginnen selbst welche zu erzählen. Sie merken, dass sie sich so in den Mittelpunkt stellen und ihre soziale Rolle stärken können. Es ist ein Lernprozess: Am Anfang erzählt ein Kind einen Witz vielleicht falsch nach oder erfindet einen Witz ohne wirkliche Pointe. Nach und nach lernt es, was einen Witz ausmacht und wie man ihn effektvoll erzählt.