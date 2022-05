Selbst wenn wir anfangs noch hadern, weil ein solches Lachen nicht natürlich, sondern bewusst «gemacht» ist und wir uns peinlich berührt fühlen: Es tut gut! Es steckt an! Die Älteren unter uns erinnern sich an die Wirkung des Ende der Sechzigerjahre erfundenen Lachsacks, einer Art Ledersocke, in der ein Minitonband versteckt war. Ob in der Schule, im Büro oder im Tram: Sobald der kleine Sack auf Knopfdruck losprustete, uferte die Heiterkeit aus, und es blieb oft kein Auge trocken.