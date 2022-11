Denn das Gesetz würde im Zivilgesetz verankert. Es regelt nicht, was bestraft wird, sondern wie wir als Gesellschaft zusammenleben. So schreibt es zum Beispiel vor, dass Eltern, die getrennt leben, ihre Kinder regelmässig besuchen müssen. Tun sie das nicht, erhalten sie aber keine Busse. Gleich wäre es beim Gewaltverbot. «Das neue Gesetz würde aber ein für alle Mal festhalten: Gewalt in der Erziehung ist verboten. In jeder Form. Punkt», sagt Rechtsexpertin Karin von Flüe vom Beobachter-Beratungszentrum.